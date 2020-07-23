استقبل تردد قناة سي بي سي سفرة Cbc sofra 2020 على القمر الصناعي النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة سي بي سي سفرة على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات حيث ان هذه القناة تعتبر من افضل القنوات التي تقدم برامج للطبخ حيث يتابع القناة العديد من الفتيات وربات البيوت والأمهات لعمل وصفات جديدة لأولادهم دون الحاجة لشراء الطعام من الخارج، كما ايضا تتميز القناة بأن فواصلها الإعلانية قليلة وبرامجها مثيرة وشيقة.

تردد قناة سي بي سي سفرة Cbc sofra 2020

من افضل البرامج التي تذيعها القناة برنامج الشيف ويقدمه الشيف الشربيني،برنامج زعفران وفانيلا تقديم الشيف غادة التلي،برنامج أميرة في المطبخ وتقدمه الشيف أميرة شنب،برنامج زي السكر وتقدمه الشيف الشهيرة نرمين هنو.برنامج بالهنا،برنامج الأكيل،برنامج مغربيات،برنامج هي وبس وتقدمه المذيعة المتألقة رضوى الشربيني وهو برنامج يناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وغيرهم من البرامج الاخري التي تذاع على شاشتها، كما تعمل القناة على مدار 24ساعة من برامج الطبخ ومن شيف لاخر ومن اكله لاخري، يمكنك استقبال القناة على جهازك من خلال التردد التالي :