استقبل تردد قناة ام بي سي فور Mbc 4 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ام بي سي فور على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات يبحث العديد من المشاهدين علية حيث تعتبر القناة من أبرز قنوات ام بي سي حيث ان القناة تقوم بعرض العديد من المسلسلات العربية سواء مصرية أو سعودية وايضا تعرض مسلسلات تركية مترجمة الى اللغة العربية، كما ان القناة تتميز بصورتها الواضحة واعلاناتها القليلة.

تردد قناة ام بي سي فور Mbc 4

تتميز القناة بانها تقوم ببث العديد من برامج التعليمية كما تقوم أيضا بإذاعة مسابقات عربية ومنها برامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية والعديد من المسلسلات التي تبث في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية، يعرض اليوم على شاشة القناة مسلسل اهو ده اللي صار في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض مسلسل الانسة فرح في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القناة 11938

التردد 11470

القمر الصناعي : النايل سات

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي