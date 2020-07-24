ضبط اشارة تردد قناة إم تي في اللبنانية MTV 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

نستعرض معكم اليوم تردد قناة إم تي في mtv الفضائية اللبنانية على قمر النايل سات وكذلك على القمر عرب سات، وتعتبر هي من إحدى القنوات اللبنانية الاكثر شهرة فيما تقدمه من محتوى وبرامج متميزة،هذا وقد استطاعت القناة بعد عودتها من الإيقاف وفي فترة وجيزة أن تكون لها قاعدة جماهيرية عريضة،وأصبحت من القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.

تردد قناة إم تي في اللبنانية MTV 2020

تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج المميزة التي تعرض على شاشتها من برامج اخبارية وبرامج سياسية وبرامج رياضية وبرامج ترفيهية وبذلك تميزت القناة عن غيرها لما تقوم بعرضة من محتوي شيق ومثير، كما انها في الفترة الاخيرة كانت تقوم بنقل الاحداث الاخيرة التي كانت تحدث في لبنان، ومن هذه البرامجالتي تعرض على شاشتها برنامج هيدا حكي،برنامج افي متلو، برنامج قبل الأخبار،برنامج بعد الأخبار،برنامج مساء الحرية،برنامج مش غلط،برنامج استديو الفن،برنامج راحت عليكب ،رنامج حديث البلد. وتردد القناة كالاتي :

القمر التردد الترميز ومعامل التصحيح

نايل سات 12360 V 27500 – 5/6

عرب سات 11938(V 27500 – 5/6

عرب سات 12092 V) 27500 – 5/6

عرب سات 11976 V) 27500 – 3/4