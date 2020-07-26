ضبط اشارة تردد قناة بانوراما دراما 2 Panorama Drama 2 2020 على القمر الصناعي النايل سات

يعد تردد قناة بانوراما دراما 2 Panorama Drama 2 2020 على القمر الصناعي النايل سات، من القنوات المميزة لما تقوم القناة بعرضه من مسلسلات شيقة ومثيرة على شاشتها فهي تخاطب كافة الفئات وكل فئات العمرية، كما تقوم القناة بعرض المحتوى الذي يناسب كافة أفراد الأسرة والمجتمع هي تهدف لعرض المسلسلات الدرامية من غرض التسلية والمتعة للمشاهد العربي لذلك تصبح القناة من أهم قنوات المسلسلات في الوطن العربي.

تردد قناة بانوراما دراما 2 على النايل سات

تقوم القناة بعرض مسلسلات درامية متنوعة ومميزة تجذب المشاهد المصري والعربي ،كما ايضا تقوم القناة بتقديم مجموعة متميزة من أروع البرامج المتنوعة والفنية تستعرض من خلالها كل ما هو جديد في عالم الدراما بمختلف جنسياتها بالإضافة لعرضها الممتع باقة من المسلسلات العربية والتركية والخليجية وإعادة بث برامجية بانوراما 1 بعد موعدها الأصلي لإتاحة الفرصة للمشاهد لمتابعة ما يفوته منها، يمكنك استقبال القناة على جهازك من خلال ترددها على النايل سات .

اسم القناة: pnc

التردد:12343

معدل الترميز:27500

الاستقطاب :Hراسي

تصحيح الخطأ :⅚