اضبط اشارة تردد قناة الحياة AlHayah 2020 على للقمر الصناعي النايل سات 

تردد قناة الحياة على القمر الصناعي النايل سات تعتبر القناة من أبرز القنوات المصرية في مصر والوطن العربي ،حيث تقوم القناة بعرض برامج اجتماعية وثقافية ، كما أنه يعرض على شاشتها أبرز المسلسلات المصرية سواء في شهر رمضان أو من خلال الايام ولها العديد من المسلسلات الحصريه التي تعرض على شاشتها فقط، وايضا تتميز القناة بتقديمها برامج دينية ،برامج ترفيهية، برامج إخبارية ،وغيرها من البرامج المهمة التي تنقل كل المستجدات في الوطن العربي.

تردد قناة الحياة AlHayah 2020 على النايل سات

تعتبر هي إحدى القنوات الفضائية العامة التي تعنى بكل فئات المجتمع وبكل الأعمار ،كما ان القناة تناقش العديد من الموضوعات والمشاكل المختلفة التى يعانى منها المجتمع عبر برامجها الحوارية مع مجموعة متميزة من المتخصصين، كما تهتم بإختيار أمهر الإعلاميين ومقدمي البرامج لتقديم الأخبار على الشاشة بصورتها الحقيقة كما هى بدون تغيير، كما تبث القناة النشرات الإخبارية التى تعرض من خلالها كافة الأخبار الحصرية فور وقوعها من مكان الحدث مباشرة .

القمر:النايل سات

التردد:11487

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل التصحيح ⅚