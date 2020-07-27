ضبط اشارة تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة الجديد اللبنانية على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات حيث ان على جمع حقبة كبيرة من متابعيها حول الوطن العربي تقوم بنقل البرامج فقط وأيضاً تعرض النشرة الإخبارية وعدد من المسلسلات المتنوعة التي تنال إعجاب الجميع، تقوم القناة بنقل برامج كثيرة ومتنوعة عبر شاشاتها، ولها العديد من متابعيها والبحث على ترددها لما تقدمة من برامج مميزة.

تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed على عرب سات

تتميز قناة الجديد اللبنانية بالعديد من البرامج على شاشتها حيث تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام المميزة ومن ضمن البرامج التي تقوم القناة بعرضها عبر شاشتها برنامج البيت الأبيض وحرب النجوم وغفران والحدث بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمرأة والموضة وبرامج الصحة والجمال ويأتي على رأسهم برنامج المذيع اللبناني الشهير طوني خليفة،بعرض برنامج ولا عالبال،برنامج هلق شو: يقدمه جورج صليبي برنامج سياسي حواري مع الناشطين السياسيين،برنامج تحت السيطرة: تقدمة أروى برنامج حواري، وغيرة من البرامج الاخري.

التردد :11977

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :¾