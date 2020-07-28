تردد قناة ستار تي في STAR TV على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

كثرة البحث في جوجل عن البحث على تردد قناة ستار تى فى التركية والبحث عن العديد من المسلسلات التركية التي تعرض على شاشة قناة ستار تى فى ،كما تهتم القناة بالعديد من البرامج الإخبارية وتغطية آراء الشارع التركي ومناقشة القضايا التى تهم الرأى العام ،كما تهتم القناة بكل ما يهم المجتمع التركي حيث تعرض البرامج الاقتصادية والبرامج الاجتماعية وبرامج الاسرة والطفل .

تردد قناة ستار تي في STAR TV

تعرض القناة باقة متنوعة من المسلسلات التركية الشهيرة ومن ضمن هذة المسلسلات ،مسلسل السلطانةكوسم.،مسلسل بابل،مسلسل مدجزر،مسلسل جسور والجميلة،مسلسل ابنة السفير مسلسل عشرين دقيقة،مسلسل الطائر المبكر،مسلسل الغراب،مسلسل حب أعمى،مسلسل حب للايجار،مسلسل سعيد وشورى،مسلسل ملكة الليل،مسلسل ميرنا وخليل،مسلسل حريم السلطان وغيرها من المسلسلات الأخرى التي تعرض على شاشتها ،ولذلك تحظى القناة على العديد من المشاهدين الذين يتابعون ما يعرض عليها من مسلسلات وبرامج.

القمر: A 4 تركسات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معامل الترميز : 27500

القمر الصناعي ترك سات

التردد : 12209

معدل الترميز : 10000

الإستقطاب : H

معامل التصحيح:¾