تردد قناة ماجيستك 2020 Majestic Cinema على النايل سات

ازداد البحث حول تردد قناة ماجستيك على محرك البحث جوجل من أقوى القنوات العربية واهم تقدمه القناة من افلام جميلة ومثيرة للاهتمام أيضا أهم ما يميز القناة أنها ثري دي حيث تقدم باقة من الأفلام الأجنبية المتنوعة ما بين أفلام الرعب والأكشن ،والرومانسية،وبذلك استطاعت القناة أن تجذب إليها عدد كبير من المشاهدين يقدر بالملايين وهذا بفضل اختيارها للأفلام الشيقة التي دائما تعجب الجميع .

تردد قناة 2020 Majestic Cinema

تميزت القناة بعرض باقة متنوعة ومختارة من أفضل وأشهر الأفلام الهندية، وذلك لعشاق سينما بولييود، فنجد أن القناة تنفرد بعرض أفضل الأفلام المترجمة على مدار اليوم ، ولعشاق الإثارة والتشويق والرعب، تقدم القناة باقة مختارة من أفضل أفلام الرعب الحصرية الأجنبية والمترجمة التي تثير اهتمام الكبار خصوصا لما،وهي قناة متنوعة تقوم بتسلية المواطنين خلال الفترة الجارية والتي يجلسون أمام شاشات التلفاز في الفترة الحالية وخصوصا بعد انتشار فيروس الكورونا ولجوء المواطنين للإقامة في البيوت. تردد قناة ماجستيك على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10876.

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500