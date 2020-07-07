وزارة التعليم: رابط استعلام حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441-1442 نظام نور

أعلنت مؤخرا وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وفقا لاحتياج والعجز في عدد المعلمين في بعض المدارس، يأتي ذلك عقب أنتهاء الوزارة رسميا من كافة للاستعدادت التي تقوم بها العام الدراسي المقبل، وسط استمرار أزمة فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

طالبت الوزارة جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المعتمد نظام نور، حيث أكدت استعدادها لتلقي الاستفسارات من المعلمين حول النقل الخارجي.

اتاحت الوزارة أيضا استعلام المعلمين عن النقل خلال الفترة من 15/11/1441 وحتى 25/11/1441 على أن تتلقى الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني أيضا خلال الفترة المذكورة، وذلك عقب الإعلان عن نقل 2806 معلم ومعلمة لسد الاحتياج.

يمكن الآن لجميع المعلمين الدخول إلى نظام نور وأتباع الخطوات الآتية لمعرفة النتائج: