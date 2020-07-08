رابط التسجيل في التدريب الصيفي وأهم أهداف التدريب

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في التدريب الصيفي ضمن إجراءات العودة للحياة الطبيعية مع إتباع خطوات الوقاية والسلامة الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية.

التسجيل في التدريب الصيفي

أكدت الوزارة على إتاحة التسجيل في برامج التطوير المهني التعليمي، في المرحلة الثالثة والتي تتم عن بعد لجميع العاملين في الوظائف التعليمية لتطوير المنظومة التعليمية، والمعلم ضمن رؤية المملكة 2030.

تتم المرحلة الثالثة عن بعد بمشاركة عدد كبير من الجامعات السعودية، وأحد شركات تطوير خدمات وغيرها من القطاعات المشاركة في المرحلة الثالثة التي يشارك فيها جميع المحافظات على مستوى المملكة، والتي تتناول عدد من الأهداف الهامة منها:

العمل على تقديم برامج تخصصية متنوعة التي تتم وفقا لاحتياج التطوير المهني.

تنمية وتطوير المهارات لشاغلي في تطبيقات التقنية في التعليم والتدريب.

رفع أداء المستوى المهني طبقا للمعايير المهنية للمعلم.

يهدف التدريب لتقديم الكثير من المميزات، والتطوير لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين كما أن البرنامج يحتوي على الكثير من المجالات التي يمكن معرفتها من هنا ويمكنكم التسجيل في التدريب الصيفي من هنا.