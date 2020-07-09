رسميا ” نظام فارس ” يتيح الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

اهتمام كبير خلال الساعات القليلة الماضية من المعلمين بالبحث عن نظام فارس الذي أعلن إتاحة استعلام المعلمين عن سلم الرواتب عقب إعلان وزارة التعليم رسميا تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي لاقت اهتمام كبير بالمملكة.

نظام فارس الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين

يرجع الإقبال الشديد للاستعلام عن سلم الرواتب الجديد عقب الانتهاء الرسمي من تسكين 520 الف من العاملين في الوظائف التعليمية، والتي تمت بناء على سلسلة من الأعمال التي تكون مرتبطة بالموارد البشرية في كل من وزازة التعليم، والتحول الرقمي، والتعليم العام وأيضا الشئون المدرسية.

ويمكن الدخول إلى نظام فارس من(هنا)واختيار نظام الخدمة الذاتية لمعرفة الحالة الوظيفية والراتب.

تقوم الوزارة بتسكين المعلمين في سلم الرواتب الجديد بنفس الراتب السابق او ما يزيد عنه، وهو يضمن للعاملين بعدم نقص الراتب السابق وهو ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية الجديدة أيضا التي تقدم للمعلمين الكثير من المميزات منها ترقية المعلم من رتب معلم ممارس الي رتبة أعلى بجانب تحسين نواتج التعلم، بجانب ترقية المعلم بناء على الكفاءة، وغيرها من المميزات الجيدة.