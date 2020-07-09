” وزير التعليم السعودي” يعلن خطة بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

أعلن حمد ال الشيخ وزير التعليم السعودي خطة وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الجديد بالنسبة للمدارس والجامعات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، وتسجيل المملكة كل يوم أعداد إصابات ووفيات حتى اليوم.

وزير التعليم السعودي يعلن خطة العام الدراسي الجديد

أكد ال الشيخ خلال كلمة له اليوم الخميس بأنه سيتم انطلاق الهام الدراسي، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحفاظ على الطلاب منها تقليل عدد الطلاب في المدارس، والجامعات أيضا لحد النصف، وان تعود الدراسة كما كانت سابقا، مع عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة.

كما أوضح أنه من الممكن الدراسة من خلال التباين بين المناطق، ويختلف ذلك من منطقة لأخرى تأتي كافة هذه الأمور ليصبح أمام المملكة ثلاثة خطط لبدء العام الدراسي الجديد في كل من المدارس والجامعات في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا. واقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد مع توقعات بانتهاء فيروس كورونا بالمملكة في الشهر الجاري او في أول الشهر المقبل ما يجعل وزارة التعليم تعمل على إيجاد حلول لانطلاق العام الدراسي الجديد في موعده.