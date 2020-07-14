المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يطلق برنامج تدريب لتأهيل الشباب السعودي للعمل في “سار”

أكد المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عن فتح باب التسجيل للتدريب في أحد البرامج الهامة الذي يحتوي على العديد من التخصصات الهامة للشباب السعودي في صناعة الخطوط الحديدية لمدة عامين، وينتهي العمل بالتدريب في المجالات المتاحة بالمعهد التي تمكن الطالب من الحصول على وظيفة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يعلن فتح باب التسجيل للطلاب

أعلن المعهد السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 عن فتح باب التسجيل لجميع الراغبين بالالتحاق في الدراسة، وينتهي في 27 من يوليو 2020 الجاري من خلال الموقع الإلكتروني من خلال www.srp.edu.sa الذي يتاح عليه الكثير من التفاصيل، والبيانات التي يقوم الطالب بملأها حتى يتم التسجيل في المعهد.

أعلن المهندس عبد العزيز صقير مدير عام معهد سرب ان برنامج التدريب يشمل عدد من التخصصات منها ( صيانة السكك الحديدية، قيادة القطارات، صيانة المحركات، صيانة الاتصالات والاشارات، مراقبة العمليات المتنقلة، مراقبة التشغيل)

يحصل الطالب على 2000 ريال مكافأة شهرية خلال العام الأول من التدريب اما العام الثاني فيحصل الطالب على 3000 ريال كل شهر.