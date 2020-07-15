“جامعة الباحة” تفتح باب القبول للدراسة في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442

تواصل الجامعات الخاصة والرسمية الإعلان عن قبول الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد من بينها جامعة الباحة التي تبدأ اليوم في استقبال طلبات الطلاب للعام الجامعي 1442 في عدد من التخصصات المختلفة التي تتيح للطلاب الاختيار بينها على حسب الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الجامعة هذا العام لاستقبال الطلاب.

جامعة الباحة تستقبل تقديم طلاب البكالوريوس اليوم

أعلنت الجامعة بيانها الرسمي عن فتح باب التسجيل في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442 لجميع التخصصات المتاحة لديها لكل من البنين والبنات، وذلك من خلال استقبال طلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بجامعة الباحة اضغط هنا للتسجيل بالجامعة.

تبدأ الجامعة في طلبات استقبال الطلاب من اليوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 ويستمر التقديم حتي 30 ذي القعدة، وتستقبل جميع الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، والتي تقوم الجهات الرسمية بإعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافي كي يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات الدراسة قبل انطلاق العام الدراسي، وكي يتمكن الطلاب من الانتظام في الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.