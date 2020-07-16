“وزير التعليم” صدور أمر سام باستقلال ثلاثة جامعات وفقا لنظام الجامعات الجديد

تتابع المملكة العربية السعودية جهودها في استكمال رؤية 2030 التي تشمل تطوير كافة القطاعات، والنهوض بها لحدوث طفرة بهذه القطاعات، ويأتي التعليم ليكون له قدر كبير من الاهتمام ولذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر سام بستقلال ثلاثة جامعات، وسط ترحيب من وزير التعليم والكثير من الطلاب.

وزير التعليم استقلال الجامعات أمر هام للتطوير

أكد حمد ال الشيخ وزير التعليم ان الأمر السام باستقلال ثلاثة جامعات تأتي وفقا لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان التي تعمل بالتمكين، والتميز والجودة أيضا، وهو أمر هام للمنظومة التعليمية بالمملكة.

شمل الأمر السامي استقلال جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وأيضا استقلال جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومن جانبه قدم وزير التعليم الشكر لكل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي على القرار السام، ووجه التهنئة أيضا لمنسوب الجامعات الثلاثة التي أعلن عن استقلالها متمنياً لهم النجاح في تحقيق رؤية المملكة في المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية.