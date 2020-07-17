وزير التعليم طارق شوقي يوضح موعد بدء العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل التعليمية ضمن الجهود القائمة لبدء الدراسة في المدارس لمختلف المراحل التعليمية، والتي توقفت مبكرا نظرا لتزايد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، والاكتفاء بامتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام ضمن إجراءات طبية وصحية مشددة.

وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

أكد طارق شوقي ان بدء العام الدراسي الجديد سيكون في 17 من شهر أكتوبر المقبل، وتستمر الدراسة لفترة 33 أسبوع، وتنتهي في 24 يونيو 2021.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 6 فبراير 2021 وتستمر لمدة 15 يوم.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير 2021 وينتهي في 17 يونيو 2021 وتبلغ عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 96 يوم.

يبدأ الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وصفوف النقل في 15 مايو 2021.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو 2021.

لم يعلن وزير التعليم عن طريقة الدراسة في العام الدراسي الجديد حيث مازالت الوزارة تدرس الأمر وسيتم الإعلان عنه رسميا.