وزير التعليم المصري يكشف ملامح العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري عن ملامح العام الدراسي الجديد المرتقب ان يبدأ من السابع عشر من شهر أكتوبر لمختلف المراحل التعليمية في مصرية، وذلك ضمن خطة الدراسة الجديدة لوزارة التعليم على أعقاب التأثر بأزمة فيروس كورونا.

وزير التعليم المصري يكشف طريقة الدراسة العام القادم

أكد شوقي ان الصفوف التعليمية التي تبدأ من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي سيتم حضورها يوميا الي المدرسة، وذلك لحاجة الطلاب الحضور اليومي أمام المدرس، وأما ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوي فسيتم التعامل مع كل فئة عمرية بطريقة مختلفة.

أشار شوقي ان هناك احتمالية بأن يكون حضور طلاب الثانوية يومين فقط في الأسبوع، وأما طلاب المرحلة الإعدادية فمن الممكن أن يكون الحضور عدد من الأيام والأيام الأخرى تتم الدراسة في المنزل ومن الممكن أن يكون عدد أيام الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع، يحضر طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف 6 الابتدائي لمدة 4 أيام في الأسبوع وأما زالت الوزارة تعمل على الصورة النهائية للعام الدراسي الجديد.