جامعة الجوف: قبول 8000 طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد 1442

أعلنت جامعة الجوف عن قبول عدد كبير من الجامعات بمختلف التخصصات، والمسارات المتاحة بالجامعة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس عقب تقدم عدد كبير من الطلاب بالتسجيل في الجامعة، والبدء في فرزها والإعلان عن الطلاب المقبولين في الترم الدراسي الأول، وحرصت الجامعة على قبول أكبر عدد من طلاب مدارس منطقة الجوفة.

موعد تثبيت القبول بجامعة الجوف

عقب إعلان عمادة التسجيل والقبول الطلاب المقبولين في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442، أكدت الجامعة ان يوم الخميس المقبل الموافق 9 من ذي الحجة هو موعد تثبيت القبول من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد الإلكترونية، والقيام بتثبيت القبول او إلغاء التسجيل.

بلغ عدد الطلاب المقبولين في برامج البكالوريوس 7417 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المقبولين في الكليات النظرية 4689 طالب وطالبة، وبلغ عدد المقبولين في برنامج الدبلوم 583 طالب وطالبة، وتم قبول 3311 في الكليات العلمية، كما بلغ عدد المقبولين من خارج الجوفة 2746 حالة، كما بلغ عدد الطلاب المقبولين من المدارس بالجوف 5254 طالب وطالبة، وتواصل الجامعة أعمالها لحين انطلاق العام الدراسي الجديد.