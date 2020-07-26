موعد الامتحانات النهائية الصف السادس الإعدادي 2020 بجميع المحافظات العراقية

متى موعد الامتحانات النهائية الصف السادس الإعدادي 2020 سؤال يطرحه الكثيرين من الطلاب، والطالبات لم يؤدون الاختبارات النهائية للعام الدراسي جراء انتشار فيروس كورونا في العراق، واتخاذ وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الإجراءات الهامة قبل انطلاق امتحانات الصف السادس الإعدادي.

موعد أمتحانات الصف السادس الإعدادي 2020

أعلنت الوزارة بانطلاق الامتحانات النهائية في 8/8/2020 هو اليوم الأول لانطلاق إختبارات الفصل الدراسي الثاني في قاعات الجامعات العراقية، وسط إجراءات صحية متعددة منها التعقيم، والتباعد الجسدي بين الطلاب، وارتداء كمامة وكافة إجراءات الحماية والوقاية للطلاب على مدار فترة الامتحانات.

تبدأ وزارة التعليم في توزيع البطاقات الامتحانية على الطلاب خلال الأيام الحالية، وليستعد الطلاب في إنطلاق ماراثون إختبارات نهائية العام الدراسي الدور الأول، وستعلن الوزارة عن موعد إختبارات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي عقب إعلان نتيجة الصف السادس الإعدادي 2020 عبر موقع ناجح او عبر موقع الوزارة على التليجرام فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لإجابات الطلاب، والتي تستغرق بعض الوقت لحين اعتماد الوزارة رسميا للنتيجة وطرحها بمختلف المواقع الإلكترونية.