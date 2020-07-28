جامعة تبوك تعلن نتائج القبول للعام الدراسي القادم بأكثر من 9000 طالب وطالبة

أعلنت جامعة تبوك نتائج قبول الطلاب للعام الدراسي الجديد ل أكثر من 9000 طالب وطالبة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وذلك عقب إعتماد الدكتور عبد اللة بن مفرح الذيابي عميد الجامعة أمام جميع الطلاب والطالبات لمعرفة نتائج القبول التي اعتمادتها الجامعة رسميا.

جامعة تبوك تعلن نتائج قبول الطلاب للعام الدراسي الجديد

جاء القبول لأكثر من 9000 طالب وطالبة البكالوريوس والدبلوم، ودعا عميد القبول والتسجيل الطلاب المرشحين بالدخول إلى بوابة القبول الموحد للاطلاع على نتائج الترشيح، والتخصص الذي يظهر له فهو الذي تم القبول عليه مع ظهور جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب، وأيضا ظهور جميع الرغبات التي سبق وسجلها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

طالب الدكتور زيد بصفر الطلاب بتأكيد نتيجة الترشيح أو عدم التثبيت أو الإلغاء خلال الفترة المعلنة لمدة عشرة أيام حتى لا يفقد الطالب فرصته في القبول نهائيا، وأمافي حالة تثبيت القبول فيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالطالب تحتوي على الرقم الجامعي، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على بوابة القبول الموحد من هنا للاطلاع على نتائج الترشيح.