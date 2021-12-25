وزير التعليم المصري: تحديد تفاصيل امتحانات الثانوية بعد إجازة منتصف العام الدراسي

أكد الدكتور طارق وزير التربية والتعليم، أنه سيعلن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للموسم الدراسي الحالي، في أقرب وقت، وسط انتظار الطلاب أولياء الأمور على غرار ما يحدث كل عام بسبب أهمية هذه الامتحانات في تحديد مصيرهم العلمي والعملي وتحديد فرصهم في الدراسة بالجامعات.

وأضاف شوقي خلال تصريحات صحفية، أن شكل الامتحان سيتحدد سواء كان عبارة عن أسئلة مقالية أو موضوعية أو خليط بينهما، بالإضافة إلى الامتحانات التجريبية من عدمها بالإضافة إلى وجود الامتحانات في ورق أو بشكل إلكتروني او مزيج بينهما ونسبة الأسئلة المعتمدة على الفيلم.

وتابع وزير التعليم: “سنقوم بالإعلان عن التفاصيل الكاملة بعدما تنتهي غجازة منتصف العام لكن الطلاب يجب عليهم أن يستفيدوا من آلية تحديد مخرجات التعلم التي قامت الوزارة بالإعلان عنها على موقعها الرسمي، وبخاصة أن الوزارة تستهدف تغيير ثقافة التعليم من التلقين إلى الفهم والتفكير النقدي، والاستفادة من تواتج التعلم، وهو ما ينطبق على كل السنوات الدراسية، وليس السنة النهائية للثانوية العامة فقط”.