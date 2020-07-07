بدء تطوير ميادين القاهرة على غرار ميدان التحرير

عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم مصطفى مدبولي اجتماعًا مع وزير السياحة والآثار الأستاذ خالد العناني، من أجل مناقشة بعض الأعمال الخاصة بوزارة السياحة والآثار.

تطورات ميادين القاهرة

وأشار وزير السياحة خلال الاجتماع لوفود السائحين الهائلة التي تتدفق لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الماضية من مختلف الجنسيات، منها دولة ألمانيا وسويسرا وأوكرانيا وبيلاروسيا وبلجيكا، حيث قال أن عدد السائحين الوافدين لمصر بلغ ٤٢٠٨ سائح خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة وقد استعرض معالي وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني هذه المشاريع والتي تتمثل في متحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة كما تم الاتفاق على نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، وبعد تطوير ميدان التحرير تعمل الحكومة على دراسة من أجل الأستخدام الفندقي لمجمع التحرير.

وقد عرض معالى الوزير الدراسة التي أعدها لذلك، كما تعمل الحكومة على تطوير العديد من الميادين في مصر مثل ميدان الاوبرا ميدان العتبة ميدان طلعت حرب على غرار تطورات ميدان التحرير، وذلك بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار ووزير الإسكان بجانب محافظ القاهرة.