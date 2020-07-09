السيسى يعقد اجتماع لتنظيم مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا

عقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بجانب الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب وزير المالية والخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجاني الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

تفاصيل الاجتماعي الرئاسي

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع استمرار الجهود المبذولة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا والعمل على قدم وساق من اجل التصدي لها ومواجهة الصعوبات الاقتصادية عنه

كما طلب توفير السلع الاستراتيجية مثل المستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية، وبشكل خاص في القطاعات الاقتصادية المتضررة، وذلك بجانب توفير فرص عمل من أجل الشباب.

وقد تناول الاجتماع استعراض قوة تأثير الجائحة العالمية كوفيد 19 والمعروف باسم فيروس كورونا، على اقتصاد الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات مثل السياحة والصحة والاتصالات والرعاية الطبية، بجانب الاستهلاك المحلي، وذلك ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.