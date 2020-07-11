تعرف على موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وشروط الترشح

تبدأ اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات في المحاكم الابتدائية بتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ابتداءًا من يوم الغد ويظل باب الترشح مفتوحًا لمدة أسبوع بدءً من يوم السبت الموافق ١١ من شهر يوليو حتى السبت القادم ١٩ يوليو.

وقد وضعت الهيئة عدة شروط من أجل الترشح للعضوية وذلك وفقًا المادة رقم ٩ بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

شروط الترشح لعضوية الشيوخ

أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ – انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وقد كشفت الهيئة عن موعد الانتخابات في الخارج للمصريين المغتربين، وذلك بالتنسيق وزارة الخارجية المصرية نظرًا لوجود جائحة كورونا، وحددوا يومي الأحد والأثنين ٩ و١٠ أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

كما تم تحديد موعد إجراء الانتخابات في داخل مصر ليكون يومي الثلاثاء والأربعاء، ١١ و ١٢ أغسطس.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى قبل يوم الأحد ١٩ أغسطس.

وسوف تكون انتخابات جولة الإعادة في شهر سبتمبر القادم، حيث تم تحديد يومي ٦ و٧ سبتمبر، للانخابات ف الاخارج، والانتخابات في الداخل ستكون يومي ٨، ٩ من شهر سبتمبر، ومن المقرر أم يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها قبل يوم الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر القادم.