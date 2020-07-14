البنك المركزي: العملات البلاستيكية الجديدة من فئة 10جنيهات لن تؤثر على القديمة

بعد إعلان البنك المركزي عن إصدار عملات بلاستيكية من فئة العشر جنيهات قريبًا، ازدادت التساؤلات حول إن كانت هذه العملات سوف تقوم بإلغاء العملات القديمة، وقد صرح اليوم الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن العملات البلاستيكية من فئة عشر جنيات سوف يتم إصدارها مع بدأ تشغيل المطبعة الجديدة في البنك المركزي، والتي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.

إصدار العملات البلاستيكية

وبخصوص التساؤلات حول إلغاء العملة الورقية من فئة عشر جنيات، قال جمال نجم خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار العملة البلاستيكية لن يؤثر على العملة القديمة بتاتًا.

وأنه سيظل العملة القديمة بنفس القوة والقيمة، ولكل مواطن حق تداولها بشكل طبيعي وقانوني كما في السابق.

كما اوضح نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أنه لا يوجد أي فرق بين العملة القديمة (الورقية) والجديدة (البلاستيكية) من حيث القيمة والابرام.

كما أوضح أن العملات البلاستيكية من فئة العشر جنيهات ستكون مادة البوليمر هي المادة الخام لصناعتها وهذا هو الفارق الوحيد بينها.