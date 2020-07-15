فتح 65 شادر لبيع الخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

نظرًا اقتراب عيد الاضحى المبارك صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى أنه سيتم فتح ٦٥ شادرًا على مستوى الجمهورية من أجل بيع الخراف الحية لعيد الاضحى المبارك، وأوضح الدكتور مصيلحى أن الأسعار ستظل ثابتة وأنها لن تزيد عن العام الماضي، وسيتم توفير الخراف الحية واللحوم المجمدة في كافة منافذ البيع بالجمله.

فتح ٦٥ شادر لبيع الخراف

وقال الدكتور على مصيلحى: “الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة “مثل الطازج”، سيتم عرضه في كافة منافذ الجملة، كما لدينا 10 آلاف و800 رأس في المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذي يتم شراؤه من السوق المحلى، و تعاقدنا على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.”

ووقع اليوم الدكتور على مصيلحي وزير التموين ومحمد مختار جمعة وزير الاوقاف على بروتوكول صكوك الاضاحي بروتوكزل صكوك الاصاحى.

ومن المتعارف عليه أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بموزارة التكوين تقوم بذبح الاضاحى في الوقت الشرعي للذبح.

ذلك بالتنسيق وزارة الاوقاف، ليتم توزيعها على المواطنين المحتاجين والغير قادرين والاولى بالرعاية.

كما تقوم الشركة بتبريد اللحوم تجميدها ونقلها وكل ذلك تحت اشراف وزارة الاوقاف ووزارة التخوين والتجارة الداخلية.

وقدت اوضحت وزارة الاوقاف أنه تم توفير ١١٠٥ طن من صكوك الاضاحي وذلك بعدما تجاوزت صكوك العام الماضي ال ١٠٥ مليون جنية.

وقد صرحت الوزارة ان هذا العدد يكفي مليون و ١٠٥ الف أسرة في جميع انحاء الجمهورية.