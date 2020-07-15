افتعال حريق بخط بترول القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

افتعل اليوم حريقًا ضخمًا على طريق الاسماعيلية الصحراوي، نتيجة كسر في ماسورة مواد بترولية، وقد تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود كسر في ماسورة المواد البترولية على طريق الاسماعيلية الصحراوي، وقد أصدر مدير الادارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اللواء أسامة فاروق بانتقال سيارات اطفاء الحريق لمكان الحادث.

حريق خط أنابيب بطريق الإسماعيلية

دفعت اللواء بـ 25 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الناشب و إخماده، كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ8 خزانات استراتيجية للمياه إضافية لمحاصرة الحريق من جميع الاتجاهات.

وقد أغلق الأمن طريق القاهرة اسماعيلية نهائيًا، ومنعت إدارة المرور السائقين من الإقتراب من طريق الإسماعيلية الصحراوي، حتى يقوم رجال الأمن والمطافئ بالسيطرة على الحريق المفتعل.

وقد تم غلق نفق سعد الشاذلي ونفق السلام بالإضافة للطريق الدائري والشوارع المؤدية لهم، لحين إخماد الحريق.

وأكدت مصادر بوزارة البترول أن وزير البترول والثروة المعدنية الاستاذ طارق الملا قد وتوجه لمكان الحادث.

وجاري التحقيق من أجل معرفة سبب افتعال الحريق، وصرح المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول أن السبب هو تزاحم الطريق أثناء الكسر في الخط، وقد تم خلق بلوف الخط، وجاري السيطرة على الحريق.