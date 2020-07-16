وزير الري الاثيبوبي يؤكد مصدقيه صور الأقمار الاصطناعية ويلعن عن ملء سد النهضة

كشف وزير الري الإثيوبي أن الصور التي تم التقاطها عبر القمر الاصطناعي لسد النهضة هي صور حقيقة وصحيحة مية ف المية ولا يوجد أي تلاعب بها أي أن الدولة تقوم بملء السد في الوقت الحالي، رغم استمرار المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول السد، والتي لم تنجح في التوصل لاتفاق حتى وقتنا هذا.

ملء سد النهضة

وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث بالاشتراك مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

لتتمكن إثيوبيا من توليد الكهرباء دون المساس بالمصالح المصرية والسودانية، واحتفاظ كل منهم بحصته الأساسية من مياه نهر النيل.

واستمرت المفاوضات بين الدول لسنوات عدة، وقد تمكنت مصر من تقديم العديد من الفكر العادلة لجميع الأطراف ولكنها كانت تلقى الرفض من الجانب الأثيوبي.

وكانت أغلب المفاوضات كان يسيطر عليها التعنت الإثيوبى، وعدم الرغبة في التوصل لحل وسط من أجل الحفاظ على حقوق الجميع.

وفي هذه الحالة لم يتبقى لمصر سوى الحل الأخير وهو الحرب، ولم تكن الدولة المصرية تريد أن تصل لهذه المرحلة.