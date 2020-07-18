الهيئة الوطنية للصحافة تقرر صرف حافز شهري للعاملين بالمؤسسات القومية

أصدرت اليوم الهيئة الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إعطاء الموظفين حافزًا شهريا من أجل رفع مستوى المعيشة للعمال، وقدر تم تحديد المبلغ وهو مائة وخمسون جنيهًا شهريًا، ذلك بالاضافة للاجر الاساسي للموظفين بداية شهر يونيو الحالي.

صرف حافز شهري للصحفيين

وقعد عقد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيپة الوطنية للصحافة اجتماعا اليوم بحضور كل من الدكتورة فاطمة سيد أحمد، والمستشار عادل بريك، وسامية زين العابدين، وسامح عبد الله، والدكتور أحمد مختار، والدكتور إيهاب أبو عيشة، وأسامة سعيد، و وليد عبدالعزيز.

وقد بدأ الاجتماع بترحيب المهندس عبد الصادق بجميع الاعضاء وتمنى لهم التوفيق، كما قدم الشكر للهيئة السابقة على مجهوداتهم وكل ما قاموا به من أجل مساعدة المؤسسات الصحفية.

وقد تعهدت الهيئة بإكمال دورة العمل التي بدأته الهيئة السابقة برئاسة الدكتور كرم جبر وجميع افراد عضويته، ومساندة كافة المؤسسات والنهوض بها.

وقد قام المهندس عبد الصادق الشوربجي بالاشتراك مع الحضور بتعيين الدكتورة مروة نبيه امينا عاما للهيئة، كما قام بتذكية الدكتور أحمد مختار وكيلا للهيئة، وذلك عملا بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨.