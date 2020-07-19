هاني الناظر: بشرة ساره لجموع الشعب المصري فيروس كورونا ينتهى بانتهاء الصيف

صرح الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر أن من المنتظر أن يقل نشاط فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ودخول الصيف، مما يعني تقليل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، كما أن الفيروس يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية.

تصريحات هاني الناظر

وكتب الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يوجد احتمال أن يتواجد الفيروس في فصل الشتاء على هيئة فيروس موسمي، مثل الانفلونزا الموسمية.

واكمل الدكتور هاني حديثه بأنه لا يتوقع ان تكون الموجه كبير بمقدار موجة الشتاء الماضي، وهناك العديد من أنواع اللقاح حول العالم التي تم إنتاجها منها ماتم انتاجه في مصر، لذلك يؤكد الدكتور هاني أن نهاية الفيروس ستكون بنهاية هذا الصيف.

وقد سبق وصرح الدكتور هاني في بداية ظهور الفيروس أنه فيروس موسمي مثل جميع أنواع الفيروسات المعتادة كالبرد.

واختتم الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث حديثه بدعوة الشعب المصري للتفاؤل، وأن مصر على وشك توديع ضيف ثقيل، وخلال أشهر قليلة سيصبح مجرد ذكرى.