النائب محمد أبو هميلة يقترح بيع شاطىء النخيل لشركة خاصة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين

اكد عضو لجنة الادارة المحلية النائب محمد ابو هميلة، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بشأن شاطئ النخيل بحي العجمي في محافظة الاسكندرية، من أجل سلامة الأرواح البشرية.

بيع شاطئ النخيل

وذلك نتيجة الحوادث المتكررة التي تحدث في ذلك الشاطئ وكان آخرها الحادث المفجع بموت ١١ شخص في يوم واحد، واقترح النائب ابو هميلة بيع الشاطئ لشركة خاصة لادارته بحرص ومرونة.

وكان ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وبحضور سيادة محافظ الاسكندرية من أجل مناقشة اسباب الحوادث المفجعة التي تتكرر في ذلك الشاطئ.

ومن اجل اتخاذ قرارات وإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تكرار الحوادث قي ذلك الشاطئ.

واكد النائب محمد ابو هميلة خلال الاجتماع على ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية في كافة محافظات الجمهورية والنظر فيها وإعادة هيكلتها بشكل كلي.

وقد طالب النائب محمد عطا سليم بالنظر في شكاوى الاهالي في قرية النخيل حيث يواجه الأهالي العديد من المشكلات نتيجة هذه الحوادث.

كما أكد النائب محمد عطا على ان السبب وراء هذه الحوادث هو التسبيب والفساد وعدم وجود ضوابط صارمة