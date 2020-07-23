رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يعلن السيطرة على الفيروس في مصر

صرح اليوم رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني كاشفا أنه تمكنت مصر من السيطرة أخيرا على كوفيد-19، وبدأت أعداد إصابات الحالات الجديدة في الانخفاض بشكل ملحوظ.

السيطرة على فيروس كورونا

وأكد الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

وقد أوضح حسام حسني أن الأرقام الحالية ليست بالأعداد القليلة، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم ٤٠ حالة وفاة و٦٠٠ حالة إصابة جديدة.

وقال حسني أن جميع الاخبار والاشاعات التي يتم تداولها بشأن التوصل لقاح من اجل علاج فيروس كورونا المستجد، ليست لها أي أساس من الصحة.

واوضح ان جميع اللقاحات مازالت في التجارب السريرية، ولم يتم التوصل حتى الآن لعلاج، مشيدا بدور الحكومات و وزارة الصحة في محاصرة الفيروس والسيطرة عليه.

واكد رئيس لجنة مكافحة الكورونا أن وزارة الصحة تعمل بقدم وساق وتقوم بمتابعة مستمرة مع الجهات التي تقوم بإجراء تجارب لقاح العلاج من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الحصول على اللقاحات فور جاهزيتها.