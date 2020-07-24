السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا تقدير مصر لتطور العلاقات مع أوكرانيا فى قطاعات التجارة والسياحة خلال مكالمة هاتفية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية السفير بسام راضي كاشفا عن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا جمهورية مصر العربية، اتصالا هاتفيا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

تطوير العلاقات بين مصر وأوكرانيا

وقال السفير بسام راضي أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين تناولت عدة مواضيع كان أهمها وضع العلاقات العامة بين البلدين وتطورها الملحوظ في مختلف القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد والتجارة.

وقد اشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا التطور الكبير، كما أشاد بجهود الحكومات في هذا التطور.

وابدى الرئيس الأوكراني تقديره الشديد بالروابط القوية بين البلدين متمنيا استمرارها وتطورها من أجل مصلحة البلدين

وأكمل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حديثه عن المكالمة الهاتفية قائلا إنها تناولت العديد من الموضوعات والقضايا والمشكلات الاخرى.

وكان من ضمنها القضية الليبية وعملية السلام بين البلدين، متبادلين وجهات النظر بخصوص هذا الأمر.

واشاد الرئيس الأوكراني بالدور المصري الكبير في حل المشاكل الاقليمية في الوطن العربي، والجهود السياسية التي تقوم بها مصر لنشر الأمن والأمان في المنطقة.