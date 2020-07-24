حزب المؤتمر يؤكد داعمه للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب ومخططات أردوغان

صرحت اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، الدكتور هناء سليمان، القيادية بحزب المؤتمر، أمين الحزب بالجيزة ان قيادة الحزب تدعم القيادات السياسية القوات المسلحة كل الدعم من اجل الحفاظ على امن وامان واستقرار البلاد، والتصدي لاي مخاطر او تهديدات تواجه البلاد، كالجماعات الارهابية والكفيرية، التي تحاول زعزعت اولة المصرية.

بيان حزب المؤتمر

واصدر حزب المؤتمر بيان اليوم قالت فيه أمين الحزب، أن ماتفعله تركيا من استقدام العناصر الاراهبية والمرتزقه من داعش واقتحامهم ليبيان من احل السيطرة على البلاد واستغلال ثروتها البترولية وخيراتها، واكدت الدكتورة هناء سليمان، على دعم الحزب الكامل للدولة المصرية في كل مخططاتها.

والجدبر بالذكر ان حزب المؤتمر تحت قيادة الربان عمر المختار صميدة، والذي قدم للرئيس غبدالفتاح السيسي والدولة المصرية كافة الدعم والمساندة.

خاصة في القرارات السياسية والعسكرية الخاصة بفرض الامن والامان وتعزيز الاستقرار في الوطن العربي والدولة المصرية.

ومواجهة جميع انواع المخاطر التي تهدد الدولة المصرية ومنتطقة الشرق الاوسط، من قبل قوات الجيش المصري وعناصر القوات المسلحة المصرية.