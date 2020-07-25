رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يؤكد “مصر تقترب من الوصول لزيرو إصابات جديدة و اللقاح في ديسمبر

صرح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا وزارة الصحة في مصر أن أعداد الحالات الجديدة في مصر ما زالت في تراجع مستمر وملحوظ حيث قال إن الدولة المصرية تقترب من الوصول لزيرو حالات جديدة، وان في الوقت الحالي قد تم القضاء على كافة الحالات المستعصية والخطيرة.

إصابات فيروس كورونا الجديدة

وان الاصابات المتواجدة في الوقت الحالي هي الإصابات البسيطة والمتوسطة، وكانت تصريحاته من خلال برنامج حضرة المواطن الذي يعده ويقدمه الإعلامي سيد على.

واكمل رئيس لجنة مكافحة الكورونا تصريحاته مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، من أجل الحفاظ على الوضع الحالي.

وقد تمت السيطرة على الفيروس بشكل كبير والادوار الحالية مشابهة بشكل تام لأدوار البرد والانفلونزا الموسمية.

ومن المقرر أن يتم ظهور لقاح جديد لعلاج الكورونا في شهر ديسمبر القادم، بجانب ١٧ لقاح آخر حول العالم ما زالت تحت التجارب السريرية.

وقد سبق وتم الإعلان عن لقاحين لعلاج فيروس كورونا وقد أظهروا نتائج ايجابية ومن ابرزهم لقاح جامعة أكسفورد، الذي تمكنت مصر من الحصول عليه وإجراء تجارب سريرية عليه.