وزير قطاع الأعمال يؤكد مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خمس اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق من اجل مناقشة وترتيب خطة النهوض بمصانع الغزل والنسيج في مصر وذلك من أجل تطوير صناعة الغزل والنسيج كسابق عهدها.

خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال مكالمة هاتفية عبر قناة صدى البلد في برنامج صالة التحرير الذي تعده وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن هناك العديد من الخطط الكاملة من أجل تطوير ماكينات الغزل والنسيج بالجمهورية.

كما أكد الوزير هشام توفيق أن مصر تمتلك ٢٦ محلج للقطن، موضحا أن أصعب عمليات تطوير قطاع الغزل والنسيج هي عمليات الصباغة والتجهيز ولذلك نستعين بشركات اجنبية.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام ٣٢ شركة غزل ونسيج وقد تم دمج هذه الشركات في تسع شركات.

وأكمل الدكتور هشام توفيق تصريحاته كاشفا عن توقيع مذكرة تفاهم لإحياء مصنع النصر المتوقف منذ عام ٢٠٠٩، كما اكد على أنه يتم دراسة دخول السيارات الكهربائية مصر خلال الفترة المقبلة.