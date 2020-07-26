وزير النقل: صرف ٣٠ الف جنية لكل اسرة بعقار الزمالك كتعويض حتى الإنتهاء من تنفيذ الإصلاحات

صرح اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير مؤكدا على ضرورة التزام الشعب المصري بالهدوء وأنه لا يجب أن يتم إصدار أحكام على اشياء قبب تقارير من المختصين والجهات الفنية والهندسية.

صرف تعويضات لسكان عقار الزمالك

وقال المهندس كامل الوزير اثناء مداخله هاتفية مع برنامج على مسئوليتي الذي يعده ويقدمه الاعلامي الكبير احمد موسى على قناة صدى البلد أن الحكومة تعمل داخل كتلة سكانية ضخمة، من العتبه لماسبيرو، ومن الطبيعي أن يحدث الكثير من التصليحات والترميمات.

وأوضح وزير النقل ان ماحدث في عمارة الزمالك كان مجرد شرخ في حائط غير عامل للعمارة.

وأكمل معالي وزير النقل أن العقار لا يوجد به ميل او اي تصدع ، وأن الحكومة المصرية ستلتزم بتنفيذ كل ماتقوله لجنة هندسة عين شمس في تقريرها.

وسوف يتم صرف ٣٠ ألف جنيه لكل أسرة في العقار والذي ينحصر هددهم في ٨٦ ساكن.

ومن المقرر أن يأخذ كل ساكن اقامة في فندق او سكن ايجار لمدة شهر حتى تنتهي الحكومة من تنفيذ ما أمرت بها اللجنة الهندسية.

وفي حالة استمرار الوضع على ماهو عليه لأكثر من شهر سوف يتم تعويض الاسر بمبالغ مماثلة.