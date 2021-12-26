مصر: سمكة الباراكودا في البحر الأحمر ليست خطرا على الغواصين

ظهرت سمكة الباراكودا في مصر، وتحديدا بالبحر الأحمر، وفقا لما تداوله عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” نقلا عن الغواصين الذي تداولوا صورها، وزعموا أن خطورتها أكبر من سمكة القرش، لأن حجمها صغير وسرعتها كبيرة ولديها أسنان حادة للغاية.

وذكرت مصادر صحفية تابعة لجهاز شؤون البيئة في البحر الأحمر، لصحيفة “الوطن” المصرية، أن تواجد الباراكودا في مياه البحر الأحمر ليس أمرا غريبا، لأنها استوطنت، كما أن لا خطورة منتظرة منها على البشر، مؤدة على ضرورة تناقل الشائعات منعا من الإضررا بسمعة مصر السياحية، وبخاصة أن الغواصين يقومون بتنظيم رحلات غوص لمشاهدتها دون أن يتعرضوا لخطر يذكر.

وذكرت “الوطن” نقلا عن مصدرها، بأن المتخصصين يعلمون تماما أن البحر الأحمر بها اكثر من 1100 نوع سمك، 14% متوطنة مثل القرش والباراكودا، التي لا تتميز بحكمها الكبير، وتتغذى على الأسماك الأصغر منها كأي كائن بحري أخر، كما أن الجهاز لم يقم بتسجيل تعرض أي غواص للهجوم منها، مهيبا بالغواصين ضرورة الاستمرار في اتباعد قواعد الغوص الآمن حتى ا يعرضوا أنفسهم لأي خطر.