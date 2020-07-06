“الصحة” تسجيل 4207 حالات كورونا جديدة و 4389 حالة شفاء

أصدرت وزارة الصحة بيانها الرسمي عن عدد الإصابات الجديدة في المملكة اليوم، والتي يتم رصدها على مدار 24 ساعة تتلقى خلالها المستشفيات المواطنين للقيام الفحص، والتحقق من سلبية او إيجابية الإختبارات التي تخص الحاملين لبعض الأعراض.

وزارة الصحة تسجيل 4207 حالة اليوم

حققت حالات الإصابات اليوم ارتفاع بعد أن شهدت تراجع أمس في عدد الحالات المصابة، وحالات الوفاة الا أنها عادت اليوم بعدد 4207 حالة إصابة ليرتفع الإجمالي ل 213716 حالة، وسجلت حالات الشفاء اليوم 4389 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 149634 حالة.

بلغ عدد الوفيات اليوم 52 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات 1968 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة ل 62114 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 2254 حالة.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية ان الحالات الحرجة النسبة الأكبر منها هي لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة أيضا، وجميعهم يتلقون العلاج طبقا للبروتوكول التي تعمل به المملكة العربية السعودية، والذي تغير لعدة مرات بناء على ما يتم التوصل إليه من معلومات حديثة عن فيروسات، الأدوية الحديثة التي يعلن عنها مؤخرا.