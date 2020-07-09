” الصحة السعودية ” تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3046 حالة

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانها اليومي منذ قليل حول عدد إصابات كورونا في السعودية اليوم للإعلان الرسمي في وسائل الإعلام عن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، طبقا لما تم رصده على مدار 24 ساعة الماضية.

الصحة السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة

سجلت حالات الإصابات اليوم تراجعا حيث سجلت الوزارة 3183 حالة ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 223327 حالة كما سجلت 41 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي 2100 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، وسجلت أيضا 3046 حالة تعافي جديدة.

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 161096 حالة كما بلغ عدد الحالات النشطة 60131 حالة من بينهم 2225 حالة حرجة تتلقي جميعها العلاج المتبع داخل وزارة الصحة السعودية التي تقوم بتغيير بروتوكول العلاج وفقا للمستجدات التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت بالأمس عن أنتقال الفيروس عبر الهواء ضمن دراسة حديثة قام بها عدد كبير من العلماء، لتعدل المنظمة تعليمات الوقاية الصحية وضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في ظل استمرار الفيروس بالانتشار في عدد كبير من الدول بالعالم.