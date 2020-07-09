رسميا بدء تجارب على بخاخات دواء ريمدريسيفير لاستخدامه دواء مستنشق لمصابي فيروس كورونا

يواصل العلماء بشركة جلياد سايسنز الأمريكية التوصل للمزيد من الاستخدام لدواء ريمدريسيفير المستخدم رسميا لعلاج مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد كبير من الدول في العالم.

تجارب على بخاخات ريمد ريسيفير كمستنشق لكورونا

أكدت الشركة على بدء التجارب في وقت مبكر حول العلاج المضاد للفيروسات المستخدم في فيروس كورونا المستجد بعدد من الدول، وتتيح التجارب الحالية استخدام الدواء عن طريق الاستنشاق خارج المستشفى.

ستقوم التجارب الفترة المقبلة على عدد من الأشخاص الذين لم يدخلون المستشفى، وذلك لاختبار التجربة الجديدة التي تعتمد على تناول الدواء عن طريق بخاخ خارج المستشفى ما يجعل الاستخدام سهل.

متاح الان دواء ريمدريسيفير عبارة عن حقن وريدية، وتقدمه الكثير من وزارات الصحة المختلفة كدواء مستخدما لعلاج فيروس كورونا، وقد حقق نتائج جيدة، وتبحث الان الشركة طرق توفير العديد من الجرعات في ظل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على انتاجها خلال الأشهر الثلاثة القادمة بجانب مطالب الكثير من الدول بتوفير جرعات لها، ولكن مع إرتفاع عدد الأصابات والوفيات بالولايات المتحدة فإنها تستحوذ على إنتاج الشركة.