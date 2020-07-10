دراسة حديثة توضح أهمية تناول دواء ريمدريسيفير وعلاقته بتقليل فترة البقاء بوحدة العناية المركزة

أوضحت دراسة جديدة بجامعة بوسطن الأمريكية عن أهمية دواء ريمدريسيفير الجديد المستخدم في علاج فيروس كورونا حديثا، والذي تم اعتماده رسميا وتحتل الولايات الأمريكية على أغلب العبوات من الدواء نظرا لارتفاع حالات الإصابات والوفيات بها.

دراسة حديثة دواء ريمدريسيفير يقلل فترة البقاء بالعناية المركزة

أوضح العلماء القائمين على الدراسة الحديثة ان الدواء الجديد يعمل على تقليل فترة البقاء بوحدة العناية المركزة بجانب إنقاذ الأرواح بالنسبة لبعض الدول التي لا تمتلك عددا كبير من المستشفيات يتلقى فيها المرضى العلاج اللازم.

أشار العلماء أن من ضمن هذه الدول شمال أفريقيا، ويعمل الدواء أيضا بتقليل حالات وفاة تتجاوز ال 13 الف شخص بجنوب افريقيا مع حلول شهر ديسمبر المقبل، وينقذ الدواء أكثر من 6 الف شخص في الشهر الواحد في حالة وجود ذروة للاصابات في هذه الدول.

لذلك فأن الدواء يعد أمر جيد لعدد كبير من الدول التي لا تمتلك سعة سريرية كبيرة، وتشهد تزايد وارتفاع في عدد الإصابات، وحالات الوفاة مع استمرار عدم وجود لقاح لفيروس كورنا حتى اليوم.