“وزارة الصحة السعودية ” تسجل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1742 حالة شفاء اليوم

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانها حول عدد الإصابات اليومية التي ترصد على مدار 24 ساعة من المناطق المختلفة في المملكة، يتم أيضا رصد عدد من الحالات المترددة على المستشفيات ويتم التأكد من إيجابية إختبارات التحاليل التي تم إجراءها للأشخاص.

الصحة السعودية تسجيل 2779 حالة إصابة

أكدت الوزارة في بيانها اليومي على استمرار انخفاض حالات إصابات فيروس كورونا التي يتم تسجيلها بداية من الأسبوع الحالي، فقد سجلت الوزارة اليوم تراجعا جديدة بعدد إصابات 2779 حالة ليصل إجمالي الإصابات 232259 حالة، وسجلت اليوم 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 2223 حالة مصابة، وسجلت 1742 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 167138 حالة.

يبلغ عدد الحالات النشطة 62898 حالة نشطة من بينها 2245 حالة حرجة مع استمرار وزارة الصحة السعودية بالعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الحالات التي تأتي النسبة الأكبر منها من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة ما يتطلب العديد من الإجراءات الطبية لهذه الحالات التي تسجل منها الفئة الأعلى من حالات الوفاة اليومية بالمملكة بينما يشهد عدد الإصابات تراجع متوقع في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.