وصفات تبييض الأسنان في دقائق.. وصفات طبيعية لبياض الأسنان

تعد وصفات تبييض الأسنان من الوصفات الهامة التي يحرص الكثير من الأشخاص القيتم لها للتخلص من الإصفرار، والطبقة الجيرية الذي تعد من الأمور المحرجة التي يعاني منها عدد كبير على الرغم من استخدام المعجون والفرشاة الا أن الأمر لا يعالج بصورة كافية ترضي من يواجهون المشكلة.

وصفات تبييض الأسنان سريعا

للتخلص من الكثير من المشكلات التي توجد بالاسنان، مثل الإصفرار هناك عدد من الوصفات الطبيعية الغير مكلفة، وتمنحك نتائج جيدة من المرة الأولى للاستخدام منها:

1. زيت السمسم:

يعد من أنواع الزيوت الطبيعية الفعالة في تبييض الأسنان، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من الزيت في الفم وغسل الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقة ثم غسيل الفم بالماء.

2. معجون الفراولة:

يتم هرس ثمرة من الفراولة بمعلقة من صودا الخبز حتى الحصول على عجينة متجانسة، تاخذ كمية بالفرشة وتدلك الأسنان بها ثم تغسل.

3. صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)

تقدم صودا الخبز العديد من الفوائد منها مقاومة البكتيرية، تمنع تسوس الأسنان ويتم استخدامها من خلال أخذ كمية بالفرشاة ودعك الأسنان ثم الغسيل بالماء.