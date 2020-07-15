” الصحة السعودية ” تسجيل 2671 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة و تسجيل 5488 حالة شفاء

واصلت وزارة الصحة السعودية جهودها اليومية في الإعلان عن آخر ما تم رصده من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة في مختلف المستشفيات التي يتردد عليها المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات التي مازالت لم تغادر المملكة بعد، وقامت الصحة بالإعلان عن تراجع أعداد الإصابات التي يتم تسجيلها يوميا.

الصحة السعودية تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

واصلت حالات الإصابات اليومية بالمملكة تراجعها اليوم مسجلة 2671 حالة ليصل إجمالي الحالات المصابة الي 240474 حالة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الي 2325 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، كما أرتفعت حالات الشفاء لتسجل 5488 حالة ليصل إجمالي المتعافين 183048 حالة.

يبلغ عدد الحالات النشطة 55101 حالة نشطة من بينها 2221 حالة حرجة، وجميعها تختلف حالاتهم من مستقرة لغير مستقرة نظرا لوجود بعض الأمراض المزمنة مع الإصابة بفيروس كورونا بجانب كبر سن المصاب.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت بالأمس عن تسجيل أكبر عدد حالات شفاء فقد تجاوزت الحالات 7000 الاف حالة، كما أرتفعت الحالات اليوم أيضا.