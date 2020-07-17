“الصحة السعودية” تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3539 حالة

تواصل وزارة الصحة السعودية جهودها في رصد حالات الاصابة بفيروس كورونا التي ترصد على مدار 24 ساعة عقب التأكد من صحة وإيجابية الاختبارات للاعداد التي يتم الإعلان عنها، وتصدر الوزارة بيانها الرسمي عن الأعداد المصابة، وحالات الوفاة، وأيضا حالات الشفاء كما يعقد المتحدث الرسمي باسم الصحة مؤتمر صحفي بآخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة.

وزارة الصحة السعودية تراجع حالات الوفاة اليوم

سجلت وزارة الصحة اليوم 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويعد تراجع جديد في عدد الإصابات اليومية بالسعودية ليرتفع إجمالي الحالات المصابة 245851 إصابة جديدة، ورصدت الوزارة 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع اليوم إجمالي حالات الوفاة 2407 حالة، كما أعلن عن مواصلة إرتفاع عدد حالات الشفاء لتسجل اليوم 3539 حالة شفاء، ويرتفع الإجمالي 191161.

تسجل الحالات النشطة التي مازالت تعاني من الإصابة بفيروس كورونا 52283 حالة جديدة كما تصل عدد الحالات الحرجة 2188 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء، وتنخفض اليوم عدد الإصابات، وعدد الحالات الحرجة التي تحدث نسبة الوفاة الأكبر من هذه الفئة كونها لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن وجميعهم يتلقون العلاج.