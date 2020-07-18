تعرف على أسباب تسلخ الأطفال وأهم المعلومات عنه

يتعرض الأطفال الي تسلخات مؤلمة تتفاوت حدتها من شخص لآخر على حسب درجتها التي تصل في الكثير من الأوقات لنزيف الطفل دماء، وتسأل الكثير من الأمهات عن أسباب تسلخ الأطفال لمعرفة الأسباب التي تجعل الصغير يتعرض لهذا الأمر المزعج والمؤلم والمتكرر كثيرا.

ماهي أسباب تسلخ الأطفال

هناك الكثير من الأسباب التي تأتي بصورة مباشرة وراء تعرض الطفل للتسلخات تعد عدم الاعتناء بمنطقة الحفاض بالتنظيف، والترطيب والتجفيف الجيد ما يجعل المنطقة نظيفة، ويصعب حدوث تسلخ بها.

عدم تغيير الحفاضة لفترات كبيرة من الوقت خطأ كبير تقوم به البعض من الأمهات، ويؤثر سلبا على الطفل فسرعان ما يتعرض لحدوث تسلخات لذا يحب فحص الحفاض جيدا، واستبداله كل4 ساعات وبحد أقصى 5 ساعات.

شد وربط الحفاض جيدا خطوة تقوم به الكثير من الأمهات تخوفا من تسريب الحفاض على ملابس الصغير ولكن هذا الأمر خاطئ فذلك يجعل الصغير يتعرض للتسلخ.

الأطفال أصحاب البشرة الحساسة، وهم الأطفال الذين يتعرضون للتسلخ نتيجة استخدام المناديل المبللة والأنواع العطرية على منطقة الحفاض لذلك يجب وقفها فورا عند تسلخ الطفل منها.