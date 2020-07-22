صحة المدينة تحصل على المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المملكة التي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “معيار إدامة” بإدارة المشاركة المجتمعية وهي أول مديرية عامة للشئون الصحية في المملكة تحصل على هذا المعيار الوطني لإشراك المتطوعين.

برنامج إدامة

​ برنامج “إدامة” هو إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الريادة في إدارة التطوع في المنظمات عن طريق تكوين بنية معرفية علمية وعملية عن إدارة التطوع وإثبات كفاءة وفعالية هذه البنية عبر استخدامها في إنشاء أقسام لإدارة التطوع في المنظمات، من أهداف برنامج “إدامة” هو تمكين المنظمات من احتواء الجهود التطوعية والعمل على تنظيم الممارسات الإدارية والمهنية لعملية التطوع.

كما يقوم بمواكبة جهود ومناشط المتطوعين مع استراتيجيات القطاع غير الربحي، زيادة كفاءة عمليات التطوع في المنظمات وربطها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير العمل التطوعي، وقد وضعت خطة من أجل زيادة عدد المتطوعين من 11 ألف فقط.