السعودية تسجل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدد الحالات المصابة التي تم رصدها اليوم من جميع المناطق بالمملكة التي قامت بها الصحة خلال 24 ساعة، ورصدت عدد من الإصابات حافظت فيها الهفوف على المنطقة الأكثر إصابات بالمملكة 147 إصابة وهي من المناطق التي تسجل أعلى عدد لحالات الإصابة اليومية.

السعودية تسجل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

انخفضت اليوم عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مسجلة 2238 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة 260394 حالة، وسجلت الوزارة 34 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 2635 حالة من بداية ظهور الفيروس في المملكة، كما ارتفعت حالات الشفاء 3092 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء 213490 حالة.

بلغ إجمالي الحالات النشطة 44269 حالة من بينهم 2170 حالة حرجة، وهي الحالات التي أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أنها هي الحالات التي يحسب منها حالات الوفاة اليومية كونها الفئة المصابة بالأعراض الشديدة التي تعاني أيضا من بعض الأمراض المزمنة تجعلها عرضة لحدوث وفاة، وتتابع الوزارة كافة الجهود المبذولة من مختلف المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحالات.