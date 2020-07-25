” وزارة الصحة السعودية” تعلن أنباء سارة عن فيروس كورونا في المملكة

أعلن الدكتور عبد الله عسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة السعودية آخر المستجدات لفيروس بجميع المحافظات والمناطق التي يرصد منها حالات الإصابات اليومية، وتعلن عنها الصحة يوميا مع إعلان حالات الوفاة، وحالات الشفاء التي تسجل إرتفاع كبير.

وزارة الصحة السعودية المملكة تجاوزت ذروة فيروس كورونا

أوضح عسيري ان هناك استقرار في عدد الإصابات التي تسجلها الوزارة مشيرا أنه من الممكن أن تكون المملكة قد وصلت إلى قمة المنحني الوبائي ما يجعل هناك استقرار في عدد الإصابات التي تسجل يوميا مع إرتفاع حالات الشفاء، وتراجع عدد الحالات التي تحتاج إلى الحجز في العناية المركزة.

لتشير كافة المؤشرات الحالية لفيروس كورونا بتجاوز المملكة العربية السعودية المرحلة الصعبة للفيروس، كما يؤثر التزام المواطنين بالإجراءات الصحية بتقليل انتشار الفيروس، وتراجع عدد الإصابات اليومية، وهو ما ستقوم وزارة الصحة السعودية برصده خلال الفترة المقبلة من خلال تسجيل المزيد من تراجع أعداد حالات الإصابات اليومية التي يتم القياس عليها اذا كان هناك استمرار لانخفاض الحالات.